La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en DePaul University varía de $26.6K a $37.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DePaul University. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio $30.1K - $34.3K United States Rango Común Rango Posible $26.6K $30.1K $34.3K $37.8K Rango Común Rango Posible

