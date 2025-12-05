Department of Veterans Affairs Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Department of Veterans Affairs varía de $133K a $181K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Department of Veterans Affairs. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio $142K - $172K United States Rango Común Rango Posible $133K $142K $172K $181K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Department of Veterans Affairs ?

