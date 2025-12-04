Directorio de Empresas
Democratic National Committee
Democratic National Committee Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en Democratic National Committee varía de $74.7K a $106K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Democratic National Committee. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$84.6K - $96.3K
United States
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Democratic National Committee in United States está en una compensación total anual de $106,200. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Democratic National Committee para el puesto de Ventas in United States es $74,700.

