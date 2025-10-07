Directorio de Empresas
Deloitte
Deloitte Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Bengaluru en Deloitte varía de ₹923K por year para L1 a ₹2.64M por year para L3. El paquete de compensación mediano year in Greater Bengaluru totaliza ₹1.7M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deloitte. Última actualización: 10/7/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
Analyst(Nivel de Entrada)
₹923K
₹868K
₹0
₹54.9K
L2
Consultant
₹1.62M
₹1.52M
₹0
₹103K
L3
Senior Consultant
₹2.64M
₹2.54M
₹0
₹97.3K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Deloitte, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Deloitte in Greater Bengaluru está en una compensación total anual de ₹2,791,134. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Deloitte para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Bengaluru es ₹1,700,303.

