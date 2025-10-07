La compensación de Auditor in Canada en Deloitte varía de CA$66K por year para L1 a CA$80.4K por year para L3. El paquete de compensación mediano year in Canada totaliza CA$63.2K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deloitte. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
CA$66K
CA$64.8K
CA$0
CA$1.1K
L2
CA$74.6K
CA$73.9K
CA$0
CA$704.5
L3
CA$80.4K
CA$80K
CA$0
CA$422.7
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Deloitte, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)