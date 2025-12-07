Directorio de Empresas
Dell Technologies
Dell Technologies Capitalista de Riesgo Salarios

La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in United States en Dell Technologies varía de $119K a $167K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$129K - $150K
United States
Rango Común
Rango Posible
$119K$129K$150K$167K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Títulos Incluidos

Principal

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en Dell Technologies in United States está en una compensación total anual de $166,600. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dell Technologies para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $119,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.