La compensación de Gerente de Proyecto in Taiwan en Dell Technologies varía de NT$1.28M por year para L6 a NT$2.41M por year para L7. El paquete de compensación mediano year in Taiwan totaliza NT$1.18M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$41.7K
$40.7K
$0
$953
L7
$78.7K
$76.2K
$0
$2.5K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.