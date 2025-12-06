La compensación de Gerente de Producto in United States en Dell Technologies varía de $117K por year para I7 a $645K por year para E1. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $230K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)
