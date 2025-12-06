Directorio de Empresas
Dell Technologies
Dell Technologies Analista de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in United States en Dell Technologies totaliza $95K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Dell Technologies
Data Analyst
San Jose, CA
Total por año
$95K
Nivel
Senior Business Analyst
Base
$92K
Stock (/yr)
$0
Bono
$3K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
5 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Dell Technologies in United States está en una compensación total anual de $118,750. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dell Technologies para el puesto de Analista de Datos in United States es $97,000.

Otros Recursos

