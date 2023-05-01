Dejero Salarios

El rango de salarios de Dejero oscila entre $80,249 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $106,300 para un Technical Account Manager en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dejero . Última actualización: 8/9/2025