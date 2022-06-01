Directorio de Empresas
Deepgram
Deepgram Salarios

El rango de salarios de Deepgram oscila entre $139,300 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el extremo inferior y $172,480 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Deepgram. Última actualización: 8/9/2025

$160K

Recursos Humanos
$143K
Marketing
$155K
Gerente de Producto
$166K

Ingeniero de Software
$172K
Arquitecto de Soluciones
$139K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Deepgram es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $172,480. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Deepgram es $154,770.

