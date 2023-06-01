Directorio de Empresas
Decimal
Decimal Salarios

El salario mediano de Decimal es $301,500 para un Gerente de Producto . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Decimal. Última actualización: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Gerente de Producto
$302K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Decimal es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $301,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Decimal es $301,500.

Otros Recursos

