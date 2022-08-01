Directorio de Empresas
Datacom
Datacom Salarios

El rango de salarios de Datacom oscila entre $39,640 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el extremo inferior y $195,975 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Datacom. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $51K
Analista de Negocios
$99K
Servicio al Cliente
$50.3K

Tecnólogo de la Información (TI)
$95.3K
Gerente de Proyecto
$84.2K
Analista de Ciberseguridad
$39.6K
Arquitecto de Soluciones
$196K
Gerente de Programa Técnico
$159K
Preguntas Frecuentes

据报道，Datacom最高薪的职位是Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level，年总薪酬为$195,975。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Datacom的年总薪酬中位数为$89,777。

