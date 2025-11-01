La compensación de Arquitecto de Soluciones in United States en Databricks varía de $218K por year para L3 a $474K por year para L7. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $312K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
$358K
$196K
$115K
$47.6K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
