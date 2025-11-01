Databricks Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación de Arquitecto de Soluciones in United States en Databricks varía de $218K por year para L3 a $474K por year para L7. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $312K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L3 Solution Architect $218K $137K $43.7K $37.3K L4 $271K $157K $73.8K $40K L5 Senior Solution Architect $341K $178K $121K $41.7K L6 Staff Solution Architect $358K $196K $115K $47.6K Ver 2 Más Niveles

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Databricks ?

