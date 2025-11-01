Directorio de Empresas
Databricks
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Tecnólogo en Información (TI)

  • Todos los Salarios de Tecnólogo en Información (TI)

Databricks Tecnólogo en Información (TI) Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

£16.1K - £19.4K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£15K£16.1K£19.4K£20.5K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Tecnólogo en Información (TI) contribucione en Databricks para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Tecnólogo en Información (TI) ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo en Información (TI) en Databricks está en una compensación total anual de £20,459. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Databricks para el puesto de Tecnólogo en Información (TI) es £14,992.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Databricks

Empresas Relacionadas

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos