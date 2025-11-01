Directorio de Empresas
Databricks
Databricks Analista de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocio in United States en Databricks varía de $111K a $162K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$128K - $146K
United States
Rango Común
Rango Posible
$111K$128K$146K$162K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en Databricks in United States está en una compensación total anual de $162,250. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Databricks para el puesto de Analista de Negocio in United States es $111,375.

