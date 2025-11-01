Directorio de Empresas
Databricks
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Operaciones de Negocio

  • Todos los Salarios de Gerente de Operaciones de Negocio

Databricks Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

La compensación de Gerente de Operaciones de Negocio en Databricks totaliza $235K por year para L6. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$196K - $237K
United States
Rango Común
Rango Posible
$181K$196K$237K$252K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Operaciones de Negocio ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Operaciones de Negocio en Databricks está en una compensación total anual de $252,300. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Databricks para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocio es $180,525.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Databricks

Empresas Relacionadas

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos