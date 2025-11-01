La compensación de Gerente de Operaciones de Negocio en Databricks totaliza $235K por year para L6. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)