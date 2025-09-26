La compensación total promedio de Ingeniero Civil in United States en D&B Engineers and Architects varía de $49.2K a $71.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de D&B Engineers and Architects. Última actualización: 9/26/2025
Compensación Total Promedio
Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!