CyberArk
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • India

CyberArk Ingeniero de Software Backend Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in India en CyberArk totaliza ₹2.67M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CyberArk. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Total por año
₹2.67M
Nivel
Senior Software Engineer
Base
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en CyberArk?

₹13.98M

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CyberArk, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en CyberArk in India está en una compensación total anual de ₹6,071,925. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CyberArk para el puesto de Ingeniero de Software Backend in India es ₹2,960,608.

