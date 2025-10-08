La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in New York City Area en CVS Health varía de $122K por year para L1 a $138K por year para L3. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $140K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CVS Health. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
