La compensación de Health Informatics in Greater Chicago Area en CVS Health varía de $127K por year para Data Scientist a $153K por year para Senior Data Scientist I. El paquete de compensación mediano year in Greater Chicago Area totaliza $138K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CVS Health. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
Lead Data Scientist
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
