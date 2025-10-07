La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Cvent varía de $105K por year para Software Engineer I a $163K por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $114K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cvent. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
