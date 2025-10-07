La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in India en Cvent varía de ₹1.97M por year para Software Engineer II a ₹3.28M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹2.83M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cvent. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
