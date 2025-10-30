Directorio de Empresas
Critical Mention
Critical Mention Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Critical Mention varía de $101K a $142K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Critical Mention. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

$110K - $133K
United States
Rango Común
Rango Posible
$101K$110K$133K$142K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Critical Mention?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Critical Mention in United States está en una compensación total anual de $141,520. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Critical Mention para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $101,260.

