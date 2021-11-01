Directorio de Empresas
CrimsonLogic
CrimsonLogic Salarios

El rango de salarios de CrimsonLogic oscila entre $57,900 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior y $77,723 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CrimsonLogic. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $62.8K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Datos
$57.9K
Gerente de Producto
$77.7K

Preguntas Frecuentes

Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación totală anuală de $77,723.
Compensația totală anuală mediană raportată la CrimsonLogic este $62,819.

