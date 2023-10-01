CRIF Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de CRIF oscila entre $5,886 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $47,773 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CRIF. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Desarrollo de Negocios
$47.7K
Científico de Datos
$47.8K
Gerente de Producto
$5.9K

Ventas
$46.4K
Ingeniero de Software
$29.8K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en CRIF es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $47,773. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en CRIF es $46,388.

Otros Recursos