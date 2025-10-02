Directorio de Empresas
Credit Suisse
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos
  • VP

Científico de Datos Nivel

VP

Niveles en Credit Suisse

Comparar Niveles
  1. ENO 1
  2. ENO 2
  3. ENO 3
    4. Mostrar 4 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
CHF 180,143
Salario Base
CHF 139,694
Acciones ()
CHF 0
Bono
CHF 10,906

CHF 134K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CHF 25,080+ (a veces CHF 250,800+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimos Salarios Reportados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Credit Suisse

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • KeyBank
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos