Credit Agricole
Credit Agricole Salarios

El salario de Credit Agricole varía de $30,815 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $191,100 para un Banquero de Inversión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Credit Agricole. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Científico de Datos
Median $70.1K
Ingeniero de Software
Median $44.9K
Analista de Negocios
$45.5K

Desarrollo de Negocios
$40.4K
Recursos Humanos
$35.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$180K
Banquero de Inversión
$191K
Legal
$79.5K
Gerente de Producto
$127K
Gerente de Proyecto
$62.5K
Ventas
$30.8K
Arquitecto de Soluciones
$47.2K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Credit Agricole es Banquero de Inversión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $191,100. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Credit Agricole es $54,842.

