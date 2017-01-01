Directorio de Empresas
Connect India E Commerce Services
    • Acerca de

    Connect India is a logistics company transforming last mile delivery in India by empowering local entrepreneurs and offering sustainable logistics solutions for businesses of all sizes.

    http://www.connectindia.com
    Sitio Web
    2015
    Año de Fundación
    450
    Número de Empleados
    $50M-$100M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Otros Recursos