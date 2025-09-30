La compensación de Ingeniero de Software in Philadelphia Area en Comcast varía de $89.6K por year para I a $361K por year para Distinguished Engineer. El paquete de compensación mediano year in Philadelphia Area totaliza $153K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Engineer 1
$89.6K
$86.7K
$1.6K
$1.3K
Engineer 2
$119K
$108K
$7.5K
$3.3K
Engineer 3
$150K
$123K
$12.7K
$14.1K
Senior Engineer
$169K
$142K
$18.3K
$9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
15%
AÑO 1
15%
AÑO 2
15%
AÑO 3
15%
AÑO 4
40%
AÑO 5
En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:
15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)
15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)
15% se adquiere en el 3rd-AÑO (15.00% anual)
15% se adquiere en el 4th-AÑO (15.00% anual)
40% se adquiere en el 5th-AÑO (40.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
