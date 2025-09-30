Directorio de Empresas
Comcast
Comcast Gerente de Producto Salarios en United Kingdom

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in United Kingdom en Comcast totaliza £56.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Comcast
Product Manager
London, EN, United Kingdom
Total por año
£56.2K
Nivel
-
Base
£56.2K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Comcast?

£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

Comcast in United KingdomGerente de Producto职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬£92,737。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Comcast in United KingdomGerente de Producto职位的年度总薪酬中位数为£52,769。

Otros Recursos