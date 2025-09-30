Directorio de Empresas
Comcast
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

  • Philadelphia Area

Comcast Gerente de Producto Salarios en Philadelphia Area

La compensación de Gerente de Producto in Philadelphia Area en Comcast varía de $144K por year para L3 a $479K por year para L8. El paquete de compensación mediano year in Philadelphia Area totaliza $200K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
Product Manager
$144K
$119K
$13.8K
$11K
L4
Senior Product Manager
$165K
$139K
$13.9K
$12.3K
L5
Director
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
Senior Director
$277K
$183K
$48.3K
$45K
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Gerente de Producto pozīcijai Comcast in Philadelphia Area, ir gada kopējā atlīdzība $479,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Comcast Gerente de Producto pozīcijai in Philadelphia Area, ir $203,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Comcast

Empresas Relacionadas

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos