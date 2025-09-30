Directorio de Empresas
Comcast
Comcast Diseñador de Producto Salarios en United Kingdom

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United Kingdom en Comcast totaliza £68.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£68.3K
Nivel
hidden
Base
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bono
£4.9K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Comcast?

£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Diseñador de Producto at Comcast in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £88,905. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Diseñador de Producto role in United Kingdom is £46,539.

