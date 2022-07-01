Collectors Salarios

El salario de Collectors varía de $149,250 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior a $450,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Collectors . Última actualización: 10/13/2025