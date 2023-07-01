Collaborative Robotics Salarios

El salario de Collaborative Robotics varía de $140,700 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el extremo inferior a $190,950 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Collaborative Robotics . Última actualización: 10/13/2025