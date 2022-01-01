Cognosante Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Cognosante varía de $63,750 en compensación total por año para un Cybersecurity Analyst en el extremo inferior a $128,156 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cognosante. Última actualización: 10/8/2025

$160K

Consultor de Gestión
$128K
Cybersecurity Analyst
$63.8K
Ingeniero de Software
Median $115K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Cognosante es Consultor de Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $128,156. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cognosante es $115,000.

