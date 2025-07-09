Cognigy Salarios

El salario de Cognigy varía de $67,017 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $95,337 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cognigy . Última actualización: 9/5/2025