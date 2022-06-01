Cogent Salarios

El salario de Cogent varía de $2,920 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $163,080 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cogent . Última actualización: 11/22/2025