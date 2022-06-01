Directorio de Empresas
Cogent
Cogent Salarios

El salario de Cogent varía de $2,920 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $163,080 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cogent. Última actualización: 11/22/2025

Servicio al Cliente
$2.9K
Ingeniero de Software
$15K
Arquitecto de Soluciones
$163K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Cogent es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $163,080. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cogent es $14,955.

