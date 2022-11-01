CodeMettle Salarios

Directorio de Empresas
El salario de CodeMettle varía de $79,600 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $120,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CodeMettle. Última actualización: 11/21/2025

Ingeniero de Software
Median $120K

Ingeniero de Software Full-Stack

Diseñador de Producto
$79.6K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en CodeMettle es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $120,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CodeMettle es $99,800.

