Codemagic Salarios

El salario de Codemagic varía de $59,471 en compensación total por año para un Fundador en el extremo inferior a $66,840 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Codemagic. Última actualización: 11/21/2025

Fundador
$59.5K
Gerente de Proyecto
$66.8K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Codemagic es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $66,840. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Codemagic es $63,155.

