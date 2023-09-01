Codemagic Salarios

El salario de Codemagic varía de $59,471 en compensación total por año para un Fundador en el extremo inferior a $66,840 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Codemagic . Última actualización: 11/21/2025