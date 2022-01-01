Codecademy Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Codecademy oscila entre $32,609 en compensación total por año para un Ingeniero de Software in India en el extremo inferior y $189,647 para un Marketing in United States en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Codecademy. Última actualización: 8/9/2025

$160K

Operaciones de Negocio
$124K
Científico de Datos
$146K
Marketing
$190K

Diseñador de Producto
$161K
Gerente de Producto
$119K
Reclutador
$168K
Ingeniero de Software
$32.6K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $187K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Codecademy es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $189,647. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Codecademy es $153,263.

