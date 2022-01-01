Codecademy Salarios

El rango de salarios de Codecademy oscila entre $32,609 en compensación total por año para un Ingeniero de Software in India en el extremo inferior y $189,647 para un Marketing in United States en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Codecademy . Última actualización: 8/9/2025