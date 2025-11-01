Directorio de Empresas
Clickhouse
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Clickhouse Ingeniero de Software Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clickhouse. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

€131K - €152K
Germany
Rango Común
Rango Posible
€121K€131K€152K€169K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Ingeniero de Software contribucione en Clickhouse para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Clickhouse, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Clickhouse in Germany está en una compensación total anual de €169,174. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clickhouse para el puesto de Ingeniero de Software in Germany es €120,838.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Clickhouse

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Netflix
  • SoFi
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos