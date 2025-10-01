Directorio de Empresas
Clearwater Analytics
Clearwater Analytics Ingeniero de Software Salarios en Boise Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Boise Area en Clearwater Analytics totaliza $125K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clearwater Analytics. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Clearwater Analytics
Software Engineer
Boise, ID
Total por año
$125K
Nivel
L2
Base
$115K
Stock (/yr)
$10K
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Clearwater Analytics?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Clearwater Analytics in Boise Area está en una compensación total anual de $170,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clearwater Analytics para el puesto de Ingeniero de Software in Boise Area es $120,000.

