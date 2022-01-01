ClearTax Salarios

El rango de salarios de ClearTax oscila entre $11,907 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $103,809 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ClearTax . Última actualización: 8/24/2025