Directorio de Empresas
Clearco
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Clearco Salarios

El rango de salarios de Clearco oscila entre $77,472 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $188,187 para un Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Clearco. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $133K
Científico de Datos
$104K
Marketing
$188K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Gerente de Producto
$146K
Reclutador
$95K
Ventas
$77.5K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $176K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Clearco is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $188,187. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clearco is $132,641.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Clearco

Empresas Relacionadas

  • Canada Life
  • BARK
  • Niagara Bottling
  • Klarna
  • Zalando
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos