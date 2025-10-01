La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en CLEAR varía de $217K por year para Software Engineer II a $353K por year para Staff Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $223K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CLEAR. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
20%
AÑO 1
30%
AÑO 2
50%
AÑO 3
En CLEAR, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)
30% se adquiere en el 2nd-AÑO (30.00% anual)
50% se adquiere en el 3rd-AÑO (50.00% anual)
