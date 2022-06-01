CLEAR Salarios

El rango de salarios de CLEAR oscila entre $6,651 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $418,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CLEAR . Última actualización: 8/24/2025