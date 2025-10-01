Directorio de Empresas
Clarivate Analytics
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Bengaluru

Clarivate Analytics Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Clarivate Analytics totaliza ₹1.25M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clarivate Analytics. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.25M
Nivel
L1
Base
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Clarivate Analytics?

₹13.95M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Clarivate Analytics in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,162,186. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the Ingeniero de Software role in Greater Bengaluru is ₹1,009,902.

