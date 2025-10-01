Directorio de Empresas
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Científico de Datos Salarios en Greater Barcelona Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Barcelona Area en Clarivate Analytics totaliza €71.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clarivate Analytics. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Total por año
€71.2K
Nivel
Senior
Base
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bono
€7.3K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Clarivate Analytics?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas frecuentes

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Científico de Datos pozícióra a Clarivate Analytics cégnél in Greater Barcelona Area évi €77,329 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Clarivate Analytics cégnél a Científico de Datos szerepkörre in Greater Barcelona Area jelentett medián éves teljes kompenzáció €72,610.

