Directorio de Empresas
City of Seattle
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

City of Seattle Salarios

El salario de City of Seattle varía de $96,361 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior a $201,000 para un Ingeniero Eléctrico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de City of Seattle. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Tecnólogo de la Información (TI)
Median $135K
Gerente de Operaciones de Negocio
$172K
Analista de Negocios
$161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Ingeniero Civil
$127K
Ingeniero Eléctrico
$201K
Gerente de Programa
$105K
Gerente de Proyecto
$153K
Ingeniero de Software
$152K
Gerente de Programa Técnico
$96.4K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در City of Seattle، Ingeniero Eléctrico at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $201,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در City of Seattle برابر $152,235 است.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para City of Seattle

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos